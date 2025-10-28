João Neves e Fabián Ruiz de volta aos treinos do PSG

O português João Neves, lesionado nos isquiotibiais, não joga pelo campeão europeu desde 17 de setembro, enquanto o espanhol Ruiz, com uma lesão na perna esquerda, está afastado desde 01 de outubro.



O PSG, campeão em título e líder da Ligue 1, com um ponto de vantagem sobre o Lens, vai recuperando, aos poucos, os seus jogadores lesionados, tendo Ousmane Dembélé regressado à competição na semana passada, após mais de um mês de ausência, e Désiré Doué, também lesionado em meados de setembro, ao serviço da seleção francesa, voltado a jogar há 10 dias.

