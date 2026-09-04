João Neves e treinador Luis Enrique renovam contratos com Paris Saint-Germain

“O PSG tem o prazer de anunciar a renovação dos contratos do treinador Luis Enrique e dos jogadores Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho e Fabián Ruiz. Essas renovações demonstram o compromisso do clube com o longo prazo daqueles que personificam o seu projeto desportivo, baseado na procura do máximo desempenho e da excelência coletiva e na construção de um plantel unido, ambicioso e consistentemente competitivo”, frisaram os parisienses, em comunicado, instantes antes da receção ao Mónaco, para a terceira jornada da Ligue 1.



João Neves, de 21 anos, faz hoje o 100.º jogo pelo Paris Saint-Germain, ao serviço do qual soma 14 golos e 14 assistências, após ter chegado há três épocas do Benfica, num negócio inicial de 59,9 milhões de euros (ME) fixos, aos quais já se juntaram seis ME em objetivos, até um máximo de 10 ME.



O médio conquistou duas Ligas dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma Supertaça Europeia, dois campeonatos, uma Taça de França e duas Supertaças domésticas desde a saída do Benfica, clube em que concluiu a formação, estreou-se como sénior e sagrou-se campeão luso por uma vez.



Detentor de 27 internacionalizações e quatro golos pela seleção principal de Portugal, com a qual arrebatou a Liga das Nações de 2025, João Neves ganhou ainda uma Supertaça Cândido de Oliveira, bem como uma Youth League e uma Taça Intercontinental de sub-20 pelas equipas jovens das ‘águias’.



Além do médio, cujo anterior vínculo expirava em 2029, o PSG renovou com Luis Enrique, recordista de troféus do clube, com 13 desde 2023/24.



O médio espanhol Fabián Ruiz, campeão europeu e mundial de seleções, prolongou a sua ligação até 2028, com mais um ano de opção, enquanto o equatoriano William Pacho e o brasileiro Lucas Beraldo, ambos defesas centrais, e o médio Senny Mayulu assinaram contratos até 2031.



“Estamos muito felizes que continuem a sua trajetória no Paris Saint-Germain. Eles representam o presente e o futuro do projeto do nosso clube. Juntos, queremos construir algo para o longo prazo, manter-nos fiéis aos nossos valores e continuar a escrever uma história coletiva da qual os nossos adeptos se possam orgulhar”, afirmou o presidente do clube, o qatari Nasser Al-Khelaifi, em declarações reproduzidas pelos parisienses.



