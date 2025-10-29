João Neves regressa aos convocados do Paris Saint-Germain

O internacional luso, de 21 anos, não joga pelo campeão francês desde 17 de setembro, depois de ter sofrido uma lesão muscular na coxa, que já o obrigou a falhar os dois últimos encontros da seleção portuguesa, frente a Irlanda e Hungria, de qualificação para o Mundial2026.



Além de João Neves, o treinador Luis Enrique chamou os outros três portugueses do plantel – Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos – para a visita de hoje ao Lorient, da 10.ª jornada da Liga francesa.



O PSG lidera a Liga, com 20 pontos, mais um do que o Lens e dois do que Marselha e Lyon, treinado por Paulo Fonseca, enquanto o Lorient é 16.º e antepenúltimo, com oito.



Os parisienses são adversários do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, recebendo o campeão português em 20 de janeiro, na sétima jornada.