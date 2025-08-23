João Palhinha marca em vitória do Tottenham frente ao Manchester City

Com ambos os clubes a chegarem à partida embalados por vitórias na ronda inicial, em que o City venceu o Wolverhampton, de Vítor Pereira, por quatro golos sem resposta, e o Tottenham derrotou o Burnley (3-0), a vitória acabou por ficar com os visitantes.



Com Rúben Dias titular e Bernardo Silva a entrar pelo City no decorrer da segunda parte, seria o outro português em campo, João Palhinha, a brilhar, ao conseguir o seu primeiro golo com a camisola do Tottenham, selando os dois golos de vantagem com que os londrinos foram para o intervalo.



Determinante no meio campo, o internacional português, de regresso a Inglaterra depois de uma passagem pelo Bayern de Munique, voltaria a ser decisivo na segunda parte, destacando-se como um dos mais seguros elementos da equipa orientada por Thomas Frank.



Sem grandes oportunidades de golo durante o segundo período, o City contou com dois cabeceamentos de portugueses, Rúben Dias aos 70 e Bernardo Silva aos 82, como as suas melhores oportunidades. Aos 92 minutos chegaria a melhor oportunidade de golo, mas desta vez por parte do Tottenham que só não dilatou a vantagem por mérito do guarda-redes James Trafford.



Depois de uma vitória por 4-0 na época passada, o Tottenham soma assim a segunda vitória consecutiva na casa do Manchester City, seguindo, à condição, em primeiro na Liga Inglesa de futebol com duas vitórias em outros tantos jogos.

