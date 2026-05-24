João Palhinha salva Tottenham e condena West Ham, de Espírito Santo, à descida

Num domingo repleto de emoções, na 38.ª e última jornada da Premier League, e com o título já entregue ao Arsenal, a luta pelo acesso aos lugares europeus e à permanência na elite do futebol inglês dominou as atenções, com o Tottenham a garantir a manutenção com Palhinha, que ficou de fora das opções do selecionador Roberto Martínez para o Mundial2026, a ser a figura do jogo, ao marcar o único golo da partida frente ao Everton aos 43 minutos.



O Tottenham fechou o campeonato na 17.ª posição com 41 pontos, mais dois do que o West Ham, de Nuno Espírito Santo, que, apesar de vencer o Leeds por 3-0, ficou condenado à descida de divisão, terminando a época no 18.º lugar, apenas acima do Burnley (22 pontos) e do Wolverhampton (20), que empataram o jogo de hoje, e também foram despromovidos.



No extremo oposto da tabela, e num dia em que todos os jogos foram disputados à mesma hora, o já campeão Arsenal ganhou fora ao Crystal Palace (2-1), fechando a temporada com 85 pontos, à frente do Manchester City que, no 'adeus' a Bernardo Silva, foi derrotado em casa pelo Aston Villa, por 2-1.



O Sporting, vice-campeão da I Liga portuguesa, conquistada pelo FC Porto, 'esfregou as mãos' com este resultado, que lhe dá acesso direto à fase de liga da Liga dos Campeões na próxima época, já que os 'villans', que ficaram em quarto no campeonato inglês (65 pontos) também ganharam na passada quarta-feira a Liga Europa.



No terceiro posto em Inglaterra, com 71 pontos, ficou o Manchester United, que bateu o Brighton por 3-0, com o último golo do desafio a ser apontado pelo 'inevitável' Bruno Fernandes, recém-eleito melhor jogador da Liga inglesa.



Logo a seguir ficou o Liverpool, com 60 pontos, que completa o lote de cinco emblemas ingleses na 'Champions', depois de vencer hoje em casa o Brentford (nono com 53), que acabou a época com os mesmos pontos que o Brighton (oitavo classificado e apurado para a Liga Conferência), mas falhou o acesso às competições europeias.



O Bournemouth (sexto com 57) empatou fora (1-1) com o Nottingham Forest (16.º com 44), de Vítor Pereira, e ficou no sexto posto, assegurando uma vaga na Liga Europa, tal como o Sunderland (sétimo com 54), que ganhou ao Chelsea (10.º com 52), por 2-1, e agarrou o outro lugar na segunda competição mais importante de clubes na Europa.



