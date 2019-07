João Pedro emprestado pelo FC Porto ao Bahia

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jul, 2019, 08:03 / atualizado em 31 Jul, 2019, 08:03 | Futebol Internacional

O futebolista, de 22 anos, regressa assim ao clube de Salvador da Baía, no qual atuou em 2018, então por empréstimo do Palmeiras, antes de se transferir na temporada passada para os "dragões".



Vice-campeão do mundial de sub-20, o brasileiro fez apenas três encontros pela equipa principal do FC Porto, jogando 21 vezes pelo conjunto secundário.



Além de FC Porto e Bahia, João Pedro jogou por Palmeiras e Chapecoense.