João Pedro renova contrato com o Apollon Limassol até 2022

O defesa de 34 anos, formado no Sporting de Braga, estava em fim de contrato, mas chegou a acordo para a renovação do seu vínculo por mais duas temporadas.



João Pedro, que em Portugal alinhou no Sporting de Braga, Penafiel, Beira-Mar, União de Leiria, Oliveirense, Naval, Belenenses e Moreirense, chegou ao clube do Chipre em 2015 e já jogou em mais de 200 jogos ao serviço do Apollon Limassol.



Ao serviço da equipa da Liga cipriota, o defesa, que começou a sua carreira como extremo, já conquistou duas Taças e duas Supertaças.