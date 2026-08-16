João Pedro Sousa conduz Petro de Luanda à conquista da Supertaça angolana

O avançado Ivan Cavaleiro, que representou o Benfica e o Tondela, entre outros, marcou o único golo no Estádio Vici António, em Uíge, aos 16 minutos, permitindo aos pentacampeões angolanos arrecadarem a Supertaça pela quarta vez seguida e 10.ª na sua história.



Após passagens por Famalicão, Boavista e AVS, bem como pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, João Pedro Sousa ergue o primeiro troféu da carreira como treinador, ao comando de uma equipa que conta no plantel com Jorge Pereira (ex-Feirense) e Pedro Aparício (ex-Moreirense).