João Pedro Sousa, que na última época deixou o Famalicão em março, tinha assinado contrato com o Baniyas no final de junho e, em 16 jogos, não foi além de cinco triunfos, somando ainda oito derrotas e três empates.



No campeonato, a liga do golfo arábico, a equipa é 11.ª, três pontos acima da linha de descida.