João Pereira alcança primeira vitória ao leme dos turcos do Alanyaspor

Depois dos desaires com o Antalyaspor (2-1), na estreia, e Bodrumspor (1-0), na ronda anterior, o conjunto do técnico luso, que apostou de início no compatriota Nuno Lima, conseguiu voltar às vitórias na 32.ª jornada da prova, seis jogos depois, por culpa do tento solitário de Yusuf Ozdemir (ao minuto nove).



Com este triunfo, o Alanyaspor passou a somar 34 pontos, na 15.ª posição, a primeira acima da ‘linha de água’, de uma classificação que é liderada pelo Galatasaray, com 77, seguido do Fenerbahçe, de José Mourinho, com 72.



O Samsunspor, que desperdiçou um penálti no segundo tempo, mantém o último lugar do pódio, com 51.



João Pereira deixou o comando do Sporting B para rumar à Turquia, depois de também ter orientado a equipa principal dos 'leões' por somente um mês, entre novembro e dezembro do ano passado. Nos oito jogos à frente dos campeões nacionais, registou três vitórias, quatro derrotas e um empate em todas as competições.