João Pinheiro arbitra jogo entre Manchester City e Estrela Vermelha

O árbitro português João Pinheiro vai apitar o jogo entre Manchester City e Estrela Vermelha, da primeira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, a disputar na terça-feira, informou hoje a UEFA.

João Pinheiro estará em Manchester com os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, Tiago Martins será o videoárbitro (VAR), assistido pelo neerlandês Pol van Boekel, enquanto o quarto árbitro será Cláudio Pereira.



O Manchester City, tricampeão inglês e na última época campeão europeu pela primeira vez, derrotando na final o Inter Milão (1-0), conta com os futebolistas internacionais portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes.



Na 'Champions', a equipa integra o Grupo G, com Estrela Vermelha, Young Boys e Leipzig.