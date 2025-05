João Pinheiro arbitra o Chelsea-Djurgarden

João Pinheiro foi chamado a dirigir um jogo da competição pela segunda vez esta época, depois de ter estado no duelo entre Fiorentina e Celje, nos quartos de final da prova, que culminou no apuramento dos italianos.



A equipa de arbitragem será ainda composta por Bruno Jesus e Luciano Maia, como árbitros assistentes, Luís Godinho, nas funções de quarto árbitro, Tiago Martins, como VAR, e André Narciso, como AVAR.



A equipa do Chelsea, na qual figura o português Pedro Neto, parte em vantagem para esta partida, agendada para quinta-feira, às 20h00, em Londres, depois de vencer na semana passada o conjunto sueco por 4-1, na primeira mão da eliminatória.



Na outra meia-final, encontram-se Betis e Fiorentina, em Florença, sendo que os espanhóis venceram o primeiro encontro por 2-1.



A final da quarta edição da Liga Conferência está marcada para 29 de maio, em Wroclaw, na Polónia.