João Pinheiro arbitra o Fiorentina-Celje

No estádio Artemio Franchi, em Florença, o juiz de campo, que se estreia esta época em jogos da Liga Conferência, terá João Gonçalves como quarto árbitro, enquanto Tiago Martins assumirá as funções de videoárbitro (VAR), acompanhado pelo assistente André Narciso.



A Fiorentina, finalista vencida das duas últimas edições, parte em vantagem para o encontro, agendado para as 18h45 locais (menos uma hora em Lisboa), depois de ter vencido por 2-1 o jogo da primeira mão, disputado na Eslovénia, em 10 de abril.