Joaquín Peiró, antiga estrela de Atlético Madrid e Inter, morre aos 84 anos

O antigo futebolista e treinador espanhol Joaquín Peiró, que se notabilizou nos anos 60 do século passado em representação do Atlético de Madrid e do Inter de Milão, faleceu hoje, aos 84 anos, informou o clube madrileno.