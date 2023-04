Joaquín pendura as chuteiras no final da época ao fim de 23 como profissional

O Betis divulgou um vídeo no qual Joaquín, emocionado, revela a sua decisão de pendurar as chuteiras: “Que rápido passa o tempo. Nada é para sempre, dizem, mas estão errados. Não conhecem a arte? A arte não é eterna? É inspiração, emoção e transformação. É uma janela para a eternidade. Há 23 anos tento fazer do meu futebol uma arte e ser lembrado de geração em geração. Agora só falta pendurar as chuteiras, minha arte”.



Joaquín tem quase 23 temporadas como profissional, catorze das quais no Betis, com passagens por Valência, Málaga e Fiorentina, mas a hipótese de fazer mais uma época, desde que a equipa se qualificasse para a ‘Champions’, chegou a ser dada como certa, mas acabou por decidir retirar-se no final desta época.



O lendário capitão do Betis, envergando a camisola 17, é atualmente o segundo futebolista que mais jogos disputou na ‘La Liga’, 615, sete apenas atrás apenas do guarda-redes Andoni Zubizarreta.



No Betis, o internacional espanhol tem batido vários recordes, como o de mais jogos disputados até ao momento com 521, à frente dos lendários José Ramón Esnaola, Julio Cardeñosa e Rafael Gordillo, 400 dos quais foram na I Liga, 38 na II, 42 na Taça do Rei, 32 na Liga Europa/Taça UEFA, oito na Liga dos Campeões e 1 na Supertaça de Espanha, com 66 golos marcados.



Além disso, é o único jogador da história do clube a ter conquistado dois títulos com a camisola ‘verde-e-branca’, duas Taças do Rei, em 2005 e 2022.



No verão de 2006 assinou pelo Valência, onde jogou durante cinco temporadas, tendo conquistado uma Taça do Rei em 2008, antes de se mudar para o Málaga, ao serviço do qual alcançou os quartos de final da Liga dos Campeões, com Manuel Pellegrini no banco, e a sua única aventura fora de Espanha foi em Itália, na Fiorentina, até voltar a casa, ao Bétis, nove anos depois, em setembro de 2015.