Jocelyn Gourvennec novo treinador do campeão francês Lille

"Jocelyn Gourvennec é um treinador reconhecido pelo seu trabalho árduo, pela sua ambição e obsessão com o desempenho. Muitos valores essenciais compartilhados pelo Lille", escreveu o clube no seu site.



José Fonte, Renato Sanches, Tiajo Djaló e Xeka são os portugueses que se sagraram campeões pelo Lille.



Antigo futebolista, Gourvennec orientou o Guingamp entre 2010 e 2016, seguindo-se dois anos no Bordéus, antes de regressar ao Guingamp, com o qual desceu em 2019, e, desde então, esteve sem clube.