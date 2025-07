Joe Mendes assina pelo Samsunspor

O acordo com o terceiro classificado do campeonato da Turquia da época passada dita que, a esse valor, podem acrescer 300 mil euros dependentes de objetivos individuais e coletivos, sendo que o clube bracarense receberá 10% da mais-valia sobre uma potencial futura transferência.



O internacional sueco, de 22 anos, que na época passada foi emprestado aos suíços do Basileia, realizou 41 jogos e marcou um golo pelo Sporting de Braga em pouco mais de duas temporadas.