Joe Mendes chamado no Sporting de Braga para defrontar Union Berlim

O defesa direito espanhol lesionou-se logo no início da partida com o Estrela da Amadora, na quinta-feira, da sétima jornada da I Liga (vitória por 4-2) e vai falhar, pelo menos, o jogo com os alemães e a receção ao Rio Ave, para o campeonato.

Para o seu lugar foi chamado o sueco Joe Mendes, de 20 anos, que esteve ausente dos eleitos do treinador minhoto, Artur Jorge, nas duas últimas jornadas do campeonato e que não joga pelos `arsenalistas` desde 15 de agosto, com o Backa Topola, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da `Champions`.

A comitiva minhota treinou ainda hoje em Braga, mas já partiu para a Alemanha, onde Artur Jorge e um jogador farão a conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Na primeira jornada, o Sporting de Braga perdeu, em casa, com o Nápoles (2-1), tal como o Union Berlim no reduto do Real Madrid (1-0), ocupando, por isso, as terceira e quarta posições do Grupo C, ambos sem pontos.

As equipas defrontam-se a partir das 17:45 de terça-feira, no Estádio Olímpico de Berlim, jogo que será arbitrado pelo sérvio Srdjan Jovanovic.

A lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

- Defesas: Paulo Oliveira, Serdar, José Fonte, Niakaté, Borja, Joe Mendes e Adrián Marín.

- Médios: Castro, Zalazar, André Horta, Al Musrati, Pizzi, João Moutinho e Vítor Carvalho.

- Avançados: Bruma, Rony Lopes, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Banza e Álvaro Djaló.