Jogadores do Fenerbahçe condenados a prisão por agressão a dirigente do Galatasaray
Os futebolistas Jayden Oosterwolde e Mert Hakan Yandas, do Fenerbahçe, foram condenados a 16 meses de prisão, com pena suspensa, por agressões ao diretor do estádio do Galatasaray, durante um encontro da Liga turca de futebol.
De acordo com a AFP, as agressões aconteceram num dérbi de Istambul em maio de 2024, com os dois futebolistas a serem considerados culpados de “golpes e ferimentos” a Ali Çelikkiran.
De acordo com provas apresentadas pela acusação, o defesa neerlandês e o médio turco causaram uma fratura cervical ao diretor do estádio do Galatasaray.
Contactado pela AFP, o Fenerbahçe não quis comentar a decisão da justiça turca sobre o encontro da penúltima jornada da Liga turca 2023/24, que o Galatasaray acabou por conquistar, apesar da derrota neste dérbi (1-0).
