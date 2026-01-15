Jogadores do Fenerbahçe condenados a prisão por agressão a dirigente do Galatasaray

De acordo com a AFP, as agressões aconteceram num dérbi de Istambul em maio de 2024, com os dois futebolistas a serem considerados culpados de “golpes e ferimentos” a Ali Çelikkiran.



De acordo com provas apresentadas pela acusação, o defesa neerlandês e o médio turco causaram uma fratura cervical ao diretor do estádio do Galatasaray.



Contactado pela AFP, o Fenerbahçe não quis comentar a decisão da justiça turca sobre o encontro da penúltima jornada da Liga turca 2023/24, que o Galatasaray acabou por conquistar, apesar da derrota neste dérbi (1-0).