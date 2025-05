Jogadores do Flamengo alvo dos adeptos

“Na madrugada de quinta-feira, alguns jogadores foram alvo de uma tentativa de assalto quando voltavam para as suas casas de carro, cerca das 5h30, após o desembarque no Rio de Janeiro”, lê-se em comunicado divulgado no sítio oficial do emblema carioca na Internet.



O Flamengo denunciou que o automóvel blindado onde seguia o guarda-redes argentino Agustín Rossi, titular no duelo realizado na quarta-feira, foi “atingido por quatro disparos”, mas “nenhum jogador ou ocupante do veículo ficou ferido”, estando todos em segurança.



“Desde a ocorrência, o clube está em contacto com as autoridades de segurança pública competentes, colaborando com as investigações e tomando as medidas adequadas. O Flamengo também está a prestar total suporte aos futebolistas envolvidos e vai voltar a discutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados durante a madrugada, a fim de garantir ainda mais proteção aos seus profissionais”, acrescentou.



A Polícia Militar do Rio de Janeiro fez buscas na zona envolvente à ocorrência e levou as vítimas para uma delegação, ao passo que Agustín Rossi agradeceu as “mensagens de carinho e preocupação” recebidas e disse “estar bem e a recuperar de um grande susto”.



Central Córdoba e Flamengo empataram em Santiago del Estero ,em desafio da quarta e antepenúltima jornada do Grupo C da Taça Libertadores, competição conquistada pelo "mengão" em 1981, 2019, então sob alçada do treinador português Jorge Jesus, e 2022.



O Flamengo permaneceu no terceiro lugar, de acesso aos 16 avos de final da Taça Sul-americana, com cinco pontos, três abaixo dos argentinos e dos equatorianos da Liga de Quito, que estão nas duas vagas de qualificação para os "oitavos" da Taça Libertadores.