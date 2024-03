Jogo Coreia do Norte-Japão adiado

O organismo continental informou que o encontro, do Grupo B da zona asiática de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, será disputado em terreno neutro, sem revelar o motivo, um dia após a Coreia do Norte ter informado que não poderia receber o jogo entre as duas seleções.”, revelou na quinta-feira o presidente da Federação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, explicando não tinha condições para aceitar o pedido de forma tão imediata.Tal como a AFC, o líder federativo não revelou os motivos que levaram os responsáveis norte-coreanos a pedirem a alteração do local do jogo, mas a comunicação social nipónica noticiou que está relacionado com o surto bacteriano, com infeções graves, que está a afetar o Japão.O pedido da Coreia Norte foi efetuado na quinta-feira, após o jogo entre as duas seleções, disputado em Tóquio, que o Japão venceu por 1-0, com o contributo do médio do Sporting Morita, que foi titular e substituído aos 58 minutos.