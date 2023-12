Jogo Granada- Athletic Bilbau suspenso devido à morte de espetador

A La Liga lamentou o incidente, que envolveu um homem de, aproximadamente, 70 anos e motivou a interrupção do encontro, quando estavam decorridos 18 minutos, informando que será anunciada em breve uma nova data para a conclusão da partida no estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada.

Após terem sido alertados por outros espetadores, vários profissionais médicos presentes no recinto, entre os quais da própria equipa do Granada, socorreram o homem com um desfibrilhador, sem conseguir evitar o óbito.

Na altura em que a partida foi suspensa, o Athletic Bilbau vencia por 1-0, na sequência do golo marcado pelo avançado ganês Inaki Williams, aos seis minutos, que o português André Ferreira, guarda-redes do Granada, foi incapaz de evitar.