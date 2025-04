Jogos de alto risco em Itália deixam de se realizar ao final do dia em 2025/26

"Durante a temporada 2025/26, não será mais permitido dar início a partidas de alto risco à noite, como aconteceu com o jogo entre Lazio e Roma", disse o Ministério da Administração Interna (MAI), em uma carta enviada à Federação Italiana de Futebol (FIGC), na noite de terça-feira.



De acordo com as agências de notícias transalpinas ANSA e AGI, os adeptos de ambos os emblemas da capital italiana vão estar impedidos de apoiar as respetivas equipas nos próximos três encontros da competição.



Estes anúncios surgem na sequência dos violentos confrontos entre os ‘ultras’ dos clubes romanos e a polícia, antes do ‘Derby della Capitale’, referente à 32.ª jornada da Serie A, que terminou com uma igualdade a um golo.



Antes do início da partida, às 19:45 (hora em Lisboa), cerca de 500 adeptos da Lazio e da Roma tentaram forçar a passagem pelas barreiras policiais instaladas nas imediações do Estádio Olímpico, com as autoridades a impedirem, com recurso a canhões de água, os adeptos, alguns dos quais munidos de barras de ferro e martelos.



Ficaram feridas 24 pessoas e a polícia transalpina deteve seis ‘ultras’, três da Lazio e outros tantos da Roma, que foram proibidos de entrar no estádio.