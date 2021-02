Jogos de domingo da Liga holandesa adiados devido a tempestade de neve

Esta medida vai afetar os jogos Ajax-Utrecht, Groningen-Feyenoord, Willem II-ADO Den Haag e Venlo-Sparta Roterdão, que serão agendados para datas ainda a designar.



Três jogos que estão agendados para hoje, incluindo o PSV Eindhoven-Twente, foram antecipados para mais cedo e vão decorrer durante a tarde, para tentar evitar um eventual adiamento.



O Instituto de Meteorologia dos Países Baixos colocou o país em alerta vermelho devido à tempestade Darcy que, de acordo com o organismo, deverá colocar algumas cidades com 15 centímetros de neve, além do aparecimento de ventos que podem chegar aos 90 quilómetros/hora.



Por essa razão, todos os laboratórios de testes ao novo coronavírus e de aplicação de vacinas contra a covid-19 vão estar encerrados no domingo.