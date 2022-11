John Carew condenado a 14 meses de prisão efetiva

O ex-avançado, de 43 anos, foi condenado por não ter declarado ao fisco norueguês uma verba a rondar os 12,8 milhões de coroas (cerca de 1,2 milhões de euros) obtidos entre 2014 e 2019, bem como uma fortuna pessoal de 300 milhões (cerca de 29 ME) e tendo em conta que é residente fiscal no país.



Carew começou a jogar futebol no Valerenga e ainda representou o Rosenborg, mas ganhou maior notoriedade fora da Noruega, conquistando a Liga espanhola, pelo Valência, e duas Ligas francesas, ao serviço do Lyon.



Na carreira, em que foi 91 vezes internacional pela Noruega, vestiu ainda as cores de Roma, por empréstimo do Valência, Besiktas, Aston Villa, Stoke City e West Ham.