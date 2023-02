John Heitinga assume comando técnico do Ajax até final da época

"O Ajax e John Heitinga chegaram a acordo para que seja treinador principal da equipa para o que falta da época. Vamos em frente, John!", refere o clube através de uma mensagem na sua conta de rede Twitter.



Heitinga, que estava à frente da equipa B do Ajax, assumiu a formação principal logo após o despedimento de Alfred Schreuder, em 26 de janeiro, num momento em que o clube, quarto no campeonato, vinha de uma série de maus resultados.



John Heiting esteve já à frente da equipa na visita no domingo ao Excelsior, que o Ajax, de Francisco Conceição, venceu por 4-1.



A equipa de Amesterdão, que vem da quatro títulos consecutivos, um dos quais atribuído administrativamente em período de pandemia da covid-19, após suspensão do campeonato, está a cinco pontos do líder Feyenoord, três do AZ Alkmaar e um do PSV Eindhoven.