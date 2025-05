John Heitinga é o novo treinador do Ajax

Heitinga, de 41 anos, que assinou contrato até 30 de junho de 2027, representou o Ajax como jogador e até já desempenhou a função de técnico interino do clube de Amesterdão, durante a temporada 2022/23.



O treinador neerlandês, que esta época ajudou o Liverpool a sagrar-se campeão inglês, substitui o italiano Francesco Farioli no comando do Ajax, que detinha nove pontos de vantagem sobre o PSV Eindhoven a cinco jornadas do fim do campeonato dos Países Baixos e acabou por perder o título para o rival.