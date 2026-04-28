Futebol Internacional
John Stones anuncia saída do Manchester City
O defesa-central John Stones vai deixar o Manchester City no final da temporada, ao fim de uma década e numa altura em que termina o contrato com os ‘citizens’, informou hoje o clube da Liga inglesa.
“John Stones deixará o Manchester City no verão, encerrando uma passagem memorável e extremamente bem-sucedida de 10 anos no Etihad”, assinalou o City, na sua página oficial na Internet.
O internacional inglês, de 31 anos, ingressou no emblema de Manchester em 2016, proveniente do Everton, e, desde então, acumulou quase 300 jogos e 19 troféus ao serviço da equipa comandada pelo espanhol Pep Guardiola.
“Dizem que tudo o que é bom acaba. Esta experiência que tivemos foi a melhor de todas e sempre fará parte de mim”, escreveu o jogador nas redes sociais.
Stones, que nas últimas temporadas sofreu algumas lesões, segue o caminho do internacional português Bernardo Silva, que anunciou igualmente a saída do clube no verão.
Com a época na reta final, o central pode ainda contribuir para as conquistas da presente edição da Premier League, na qual os ‘citizens’, que têm menos um jogo, somam 70 pontos no segundo lugar, contra os 73 do líder Arsenal, e da Taça de Inglaterra, com o Chelsea a ser o adversário na final.
(Com Lusa)