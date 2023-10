John van`t Schip é o novo treinador do Ajax

Em comunicado publicado hoje no site oficial do clube, o Ajax anunciou a chegada de Schip, técnico de 59 anos que, como jogador, passou a década de 80 toda no emblema e que fez parte da seleção holandesa que conquistou o Campeonato da Europa, em 1988.O antigo avançado rende no banco Maurice Steijn, despedido na semana passada, e Hedwiges Maduro, que esteve como treinador interino até domingo.Após a goleada sofrida no domingo perante o eterno rival PSV Eindhoven (5-2), o Ajax, que conta no plantel com o avançado português Carlos Forbs, caiu para um impensável último lugar do campeonato e reforçou aquela que está a ser a pior temporada dos 123 anos da sua história.”, disse John van’t Schip, em declarações publicadas no site oficial.O antigo internacional holandês começou a carreira de treinador nas camadas jovens e depois como adjunto no Ajax, tendo ainda passado largos anos na Austrália, no Melbourne City. Mais recentemente, esteve no comando da seleção da Grécia.Schip assinou contrato até junho de 2025, mas só ficará como treinador até final da atual época, passando depois para a direção técnica. A sua estreia está agendada já para quinta-feira, na receção ao Volendam, para a liga holandesa.O Ajax é recordista de títulos nos Países Baixos, com 36 campeonatos conquistados, e um histórico do futebol europeu, com quatro Taças dos Campeões/Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Taça das Taças.