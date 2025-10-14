Jon Dahl Tomasson deixa de ser selecionador da Suécia

Em comunicado, a SvFF adianta que a decisão de demitir Tomasson acontece devido aos maus resultados na fase de qualificação europeia para o Mundial2026, na qual ocupa o quarto e último lugar do Grupo B, com apenas um ponto em quatro jogos, já sem hipótese de apuramento direto.



A Suíça lidera a ‘poule’, com 10 pontos, mais três do que o Kosovo e sete do que a Eslovénia, com a Suécia a estar obrigada, para chegar ao play-off, a vencer os dois próximos encontros, na Suíça (15 de novembro) e em casa com a Eslovénia (18), e esperar que o conjunto kosovar não some mais nenhum ponto.



“Temos um grupo de jogadores em quem acreditamos muito e queremos criar novas oportunidades. Acreditamos que esta equipa pode chegar ao Campeonato do Mundo se houver uma hipótese de chegar ao play-off em março”, disse o diretor para o futebol da SvFF, Kim Källstrom.



Jon Dahl Tomasson, de 49 anos, fez a sua estreia na seleção sueca, em março de 2024, num particular perdido para Portugal, por 5-2, garantindo depois a subida à Liga das Nações B, mas a qualificação para o Mundial2026 tem sido penosa, com apenas um empate, em casa da Eslovénia (2-2), na primeira jornada, e derrotas com Kosovo (2-0 fora e 1-0 em casa) e na Suíça (2-0).

