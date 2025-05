Jonathan Tah é reforço do Bayern Munique

“Não é segredo que tínhamos o Jonathan Tah no nosso radar há muito tempo. Apreciamos a sua classe: é alguém que assume as responsabilidades”, justificou o diretor desportivo dos bávaros, Max Eberl.



Tah cumpriu as últimas 10 épocas no Bayer Leverkusen e tem contrato com os "farmacêuticos" até 30 de junho, razão pela qual não deverá estar disponível para o Mundial de clubes, no qual a formação de Munique defronta o Benfica (24 de junho).



“Estou muito feliz por me juntar ao Bayern Munique. Quero assumir a responsabilidade aqui e trabalhar arduamente todos os dias para que possamos alcançar o sucesso como equipa e ganhar muitos títulos juntos", disse o jogador, citado pelo clube.



O defesa-central é a segunda contratação do Bayern Munique para a próxima temporada, depois de o clube ter assinado, ainda em janeiro, com o médio alemão Tom Bischof, ex-Hoffenheim.



Na Liga das Nações, competição em que a Alemanha defronta Portugal em Munique, nas meias-finais, em 4 de junho, Tah é um dos convocados pelo selecionador Julian Nagelsmann.