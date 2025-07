Jordan Henderson e Ajax separam-se

Henderson, de 35 anos, tinha mais uma época de contrato com o Ajax, mas o clube aceitou o pedido do médio para terminar mais cedo o vínculo, embora o jogador não tenha publicamente explicado a razão pela qual pretende sair.



O médio limitou-se a dizer que a trágica morte na última semana do seu ex-companheiro de equipa Diogo Jota e do irmão André Silva, num acidente de viação em Espanha, influencia o que pretende dizer neste momento.



“Devido aos trágicos acontecimentos da última semana e à devastadora perda do meu antigo companheiro de equipa Diogo Jota e do seu irmão André Silva, não faz sentido neste momento dizer mais do que este curto comunicado”, referiu o médio, citado pelo Ajax.



O futebolista esteve presente nas cerimónias fúnebres do internacional português e do seu irmão, em Gondomar, bem como no memorial criado em Anfield Road, onde se deslocou para homenagear e chorar o amigo.



Henderson, que foi capitão dos "reds", vestiu a camisola do Liverpool entre 2011/12 e 2022/23.