Jordan Henderson foi operado e desfalca Liverpool

Sem adiantar o tempo de indisponibilidade, o Liverpool refere que o médio, de 30 anos, está, em princípio, afastado da competição até à paragem para os jogos internacionais, em março, falhando o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Leipzig, em 10 de março.



O jogador, que tem sido adaptado por Jürgen Klopp a central, face às várias lesões de jogadores do setor defensivo, lesionou-se no sábado, no dérbi com o Everton, em jogo da Liga inglesa, que o Liverpool perdeu em casa por 2-0.



A lesão de Henderson junta-se às de Virgil van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip, todas do setor defensivo, num momento em que o avançado português Diogo Jota regressou aos treinos, depois de se ter lesionado em dezembro.



Nos oitavos de final da "Champions", o Liverpool venceu na primeira mão, fora, o Leipzig, por 2-0, mas na Liga inglesa o campeão está em sexto lugar, a 16 pontos do líder Manchester City, e num mau momento da época, com quatro desaires consecutivos.