Jordan Henderson reforça meio-campo do Chelsea

“Face à dimensão do clube, do treinador, por quem tenho uma grande admiração, e da qualidade dos jogadores, esta foi uma grande oportunidade que não pude recusar”, disse o médio, de 36 anos, aos meios oficiais dos ‘blues’.



Henderson, vencedor da Liga inglesa e da Liga dos Campeões, soma oito troféus na carreira e vai encontrar em Londres os portugueses Pedro Neto, Geovany Quenda e Dário Essugo.



Formado no Sunderland, o inglês estreou-se como profissional em 2008 e transferiu-se para o Liverpool em 2011, onde se tornou capitão em 2015. Liderou os ‘reds’ na conquista da Liga dos Campeões em 2019 e do primeiro título da Liga inglesa em 30 anos, além de vencer Taça de Inglaterra, Taças da Liga, Supertaças e o Mundial de Clubes.



O médio passou ainda pelos sauditas do Al Ettifaq, pelos neerlandeses do Ajax e, mais recentemente, pelos ingleses do Brentford.



No plano internacional, soma 91 jogos pela seleção inglesa, tendo integrado as equipas que terminaram como vice-campeãs o Euro2020 e em terceiro lugar no Mundial deste ano.