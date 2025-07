Jordan Henderson vai jogar no Brentford

O antigo capitão do Liverpool chega ao Brentford como jogador livre, depois de na última semana ter rescindido por mútuo acordo com o Ajax, clube que representou durante época e meia e após uma curta passagem, de seis meses, pela Arábia Saudita.



“Quando soubemos da disponibilidade do Jordan, foi uma decisão simples e clara. Vai elevar o nível e é um acréscimo brilhante para o plantel”, justificou o treinador do Brentford, Keith Andrews.



O médio, de 35 anos, vestiu a camisola do Liverpool entre 2011/12 e 2022/23, clube do qual foi capitão e que representou depois de fazer a formação no Sunderland, emblema da sua cidade natal, que o chegou a ceder uma temporada ao Coventry.