Jorge Jesus e Al Hilal fogem na liderança da Liga saudita de futebol

Um golo do avançado internacional sérvio Mitrovic, aos 30 minutos, foi suficiente para deixar o Al Hilal e Jesus com três pontos de vantagem no topo do campeonato sobre o Al Taawon, que empatou 1-1 na receção ao Al Ittihad, atual campeão e terceiro classificado, a seis pontos do comando.



O médio internacional português Rúben Neves foi titular no Al Hilal, que venceu no primeiro jogo após a grave lesão de Neymar ao serviço da seleção, enquanto Pedro Rebocho e Fábio Martins foram apostas de início de Pedro Emanuel.



No jogo do Al Taawon, o francês Benzema deu vantagem ao Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, aos 22 minutos, mas o próprio avançado gaulês acabou por repor a igualdade para a equipa da casa, aos 26, com um autogolo.



Com um triunfo por 4-1 sobre o Abha, o Al Fateh juntou-se ao Al Ittihad no terceiro posto, enquanto o Al Akhdoud, de Jorge Mendonça, foi derrotado em casa pelo Al Feiha (2-1) e segue no 14.º posto.