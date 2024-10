Jorge Jesus e Artur Jorge nomeados para melhor treinador do mundo de clubes pela IFFHS

Após uma temporada em que viu o seu Al-Hilal bater o recorde do mundo de mais vitórias consecutivas (34), Jorge Jesus venceu o campeonato, taça e supertaça da Arábia Saudita e está na lista de 20 treinadores nomeados da IFFHS.



Na lista surge ainda o nome de Artur Jorge, nomeado pelo trabalho que tem desenvolvido no Rio de Janeiro, ao ‘leme’ do Botafogo, a que se juntou em abril, estando na liderança do Brasileirão e, também, nas meias-finais da Libertadores, e pela Taça da Liga que conquistou ainda como treinador do Sporting de Braga, no início do ano.



Em 2023, o vencedor do prémio foi o espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City.



Lista dos 20 treinadores nomeados:



Edis Terzić (Alemanha) – Borussia Dortmund.



Thomas Tuchel (Alemanha) – Bayern Munique.



Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid.



Gabriel Milito (Argentina) – Atlético Mineiro.



Hernán Crespo (Argentina) – Al-Ain.



Marcelo Gallardo (Argentina) – River Plate.



Albert Riera (Espanha) – Auckland City.



Luís Enrique (Espanha) – Paris Saint-Germain.



Mikel Arteta (Espanha) – Arsenal.



Pep Guardiola (Espanha) – Manchester City.



Unai Emery (Espanha) – Aston Villa.



Xabi Alonso (Espanha) – Bayer Leverkusen.



Carlo Ancelotti (Itália) – Real Madrid.



Gian Piero Gasperini (Itália) – Atalanta.



Simone Inzaghi (Itália) – Inter Milão.



Artur Jorge (Portugal) – Botafogo.



Jorge Jesus (Portugal) – Al-Hilal.



Marcel Koller (Suíça) – Al-Ahly.



Darío Rodriguez (Uruguai) – Peñarol.



Guillermo Almada (Uruguai) – Pachuca.