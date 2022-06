Jorge Jesus é o novo treinador do Fenerbahçe

Naquele local conheceu alguns elementos do novo clube.





Dali o técnico luso seguiu para um outro ponto da cidade num helicóptero fretado pelo Fenerbahçe, o seu próximo clube, pelo qual irá assinar por uma temporada com um salário de 7 milhões de euros/época.





Jorge Jesus foi recebido no aeroporto em clima de euforia por centenas de adeptos trajados a rigor e com tochas e as televisões turcas alimentaram diretos pela noite fora sobre a chegada do técnico luso.



Seduzido pelo projeto do Fenerbahçe, que esta época ficou em segundo lugar atrás do campeão Trabzonspor, Jorge Jesus terá oportunidade de competir já nas pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos da Champions.





A posição de apuramento, conseguida pelo interino Ismail Kartal, que mantinha esperanças em permanecer no cargo, foi importante para Jesus aceitar o desafio.







Clube confirma negociações



O Fenerbahçe informou ter iniciado conversações com Jorge Jesus para o cargo de treinador da equipa de futebol, numa curta nota publicada na sua página oficial na Internet.



“Iniciámos negociações com Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para o cargo de treinador da equipa principal de futebol”, indicou o clube turco.



Na nota prévia no seu site oficial, os vice-campeões turcos explicaram que Jorge Jesus chegou num "charter" privado acompanhado de dirigentes do Fenerbahçe e que iria permanecer num hotel em Istambul, onde prosseguiriam as negociações.



A imprensa tem avançado que o treinador português, de 67 anos, e que está livre desde dezembro, depois de não completar a segunda época no Benfica, vai assinar um contrato com o Fenerbahçe.