Jorge Jesus pede sete milhões/ano para renovar com o Flamengo

Para lá dessa verba o técnico pediu ainda um extra por cada competição ganha.



Outra questão que complica um entendimento é a desvalorização do real (moeda brasileira).



Jorge Jesus passaria a ser o treinador mais bem pago do continente americano só superado por técnicos da NFL (Futebol Americano), NBA (Basquetebol) e NCAA (Campeonato Universitário American).



O técnico termina o actual contrato no final de maio. Jorge Jesus chegou a Lisboa na passada terça-feira para estar junto da família neste período de isolamento por causa do coronavírus e não tem data prevista para regressar ao Brasil, uma vez que as competições encontram-se suspensas.



Dirigente do Flamengo otimista



O presidente do “Mengão" Rodrigo Landim, apesar das exigências do português está otimista no que diz respeito a um acordo: "As conversas estão muito bem encaminhadas", garante.



O líder do clube carioca, em declarações à Fox Sports Rádio, fez um ponto de situação sobre as negociações: "Estamos a conversar, porque ele foi muito além da capacidade do Flamengo. Não questiono nunca aquilo que uma pessoa pede, seja um jogador ou um técnico, principalmente quando se trata de um profissional da qualidade do Jesus".



"Para mim é quase um Messi, eu diria, para nós, rubro-negros, é um Messi entre os treinadores do mundo. Tenho absoluta convicção que vamos chegar a um entendimento. Falta acertar os últimos detalhes", frisou Rodrigo Landim.