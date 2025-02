Jorge Jesus perde em casa do líder Al Ittihad e fica mais longe do título

Com apenas dois pontos conseguidos nos últimos três desafios, o campeão Al Hilal contabiliza os mesmos 48 pontos, agora a sete do Al Ittihad (55) de Danilo Pereira, que foi titular no conjunto orientado pelo francês Laurent Blanc.



Assistido por João Cancelo, que integrou o onze forasteiro, tal como Ruben Neves, o ex-benfiquista Marcos Leonardo ainda adiantou os forasteiros, aos 23 minutos, porém o defesa Hassan Kadesh igualou apenas seis minutos depois, aos 29.



O avançado neerlandês Steven Bergwijn foi decisivo para a reviravolta, marcando aos 45 e 51 minutos, antes do francês Karim Benzema consumar o resultado volumoso, com tento aos 86 minutos.



O Al Itthiah comanda com 55 pontos, mais sete do que o Al Hilal, com 48, que tem apenas mais um do que o Al Qadisiya, com 47, enquanto o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, é quarto, com 44.