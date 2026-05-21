Jorge Jesus reforça sucesso português nas Arábias

Campeão em 2023/24 com o Al Hilal, Jesus conquistou novamente o campeonato da Arábia Saudita e passou a ser o treinador luso com mais sucesso no país, num caminho que começou a ser trilhado no arranque do século.Em 2001/02, o já desaparecido Artur Jorge, também com o Al Hilal, foi o primeiro técnico português a ter sucesso na Arábia Saudita, mas só passadas quase duas décadas voltaram a acontecer festejos lusos.Numa temporada que arrancou com Hélder Cristóvão e acabou com Rui Vitória, em 2018/19, o Al Nassr festejou o título, num livro que teve mais capítulos com 2020/21, com José Morais, e 2021/22, com Leonardo Jardim, ambos pelo Al Hilal.Antes do sucesso de Jesus, foi a vez de Nuno Espírito Santo com Al Ittihad, em 2022/23.Os técnicos portugueses já prevaleceram nos escalões principais de 46 nações, com o principal protagonista desse cenário a ser José Mourinho, atual treinador do Benfica, que ainda é o único a vencer em Espanha, no Real Madrid (2011/12), em Inglaterra, onde foi tricampeão com o Chelsea (2004/05, 2005/06 e 2014/15), e em Itália, 'bisando' pelo Inter Milão (2008/09 e 2009/10).Esta época, Vítor Campelos sagrou-se campeão na Eslovénia pelo Celje, Filipe Coelho guiou Universitatea Craiova ao título na Roménia, Daniel Portela impôs-se com o Floriana em Malta e João Sacramento participou no sucesso do LASK Linz na Áustria, apesar de ter sido demitido ao fim de sete jornadas.Com esses triunfos, há marca registada lusa em 17 nações na Europa, tais como Arménia, Áustria, Bulgária, Chipre, Eslovénia, Espanha, Grécia, França, Inglaterra, Israel, Itália, Luxemburgo, Malta, Roménia, Rússia, Suíça e Ucrânia, faltando a Alemanha para completar a senda vitoriosa nos cinco campeonatos mais mediáticos daquele continente.Com seis títulos egípcios pelo Al Ahly, Manuel José também merece destaque, acima dos cinco angolanos de Bernardino Pedroto - três no ASA e dois com o Petro Luanda.Na América do Sul, Bolívia e Equador já tiveram um técnico português a conquistar o campeonato, assim como o Brasil, que nos últimos anos teve uma aposta forte nos treinadores portugueses, num percurso que começou com Jesus, seguindo-se sucessos de Abel Ferreira, ainda no Palmeiras, e Artur Jorge, vencedor no Botafogo e agora no Cruzeiro.Na Ásia, além da Arábia Saudita, Bahrain, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Indonésia, Líbano, Macau, Malásia, Maldivas, Qatar e Vietname também receberam sucesso luso.Se não há qualquer êxito na Oceânia, o historial na América do Norte resume-se ao 'bis' de Guilherme Farinha na Costa Rica, em representação do Alajuelense, em 1999/00 e 2000/01, e ao triunfo de Pedro Caixinha no México, com o Santos Laguna, em 2014/15.