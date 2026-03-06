Jorge Jesus revela que lesão de Ronaldo é "mais grave do que se esperava"

O capitão do Al-Nassr sofreu uma lesão nos isquiotibiais da perna direita durante a vitória por 3-1 contra o Al-Fayha, no último fim de semana.



Cristiano Ronaldo viajou para Madrid, Espanha, para realizar a recuperação com o seu fisioterapeuta pessoal. Embora o clube não tenha divulgado um prazo oficial, estimativas iniciais sugerem um período de paragem entre duas a quatro semanas.



Cristiano Ronaldo falhará o jogo deste sábado contra o Neom SC e a partida de 14 de março contra o Al-Khaleej. A sua participação nos jogos amigáveis da seleção portuguesa, no final deste mês, também está em dúvida.



Apesar da gravidade, Jorge Jesus indicou que, por se tratar de uma lesão muscular, não deverá comprometer a presença do avançado no Campeonato do Mundo em junho de 2026.

