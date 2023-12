Jorge Jesus vence duelo com Luís Castro e Al Hilal reforça liderança

Com Rúben Neves no ‘onze’, o Al Hilal alcançou a oitava vitória consecutiva no campeonato, com golos de dois internacionais sérvios, primeiro o médio Sergej Milinkovic-Savic, aos 64 minutos, e depois um ‘bis’ do avançado Aleksandar Mitrovic, aos 90 e 90+2.



Mitrovic é agora o segundo melhor marcador da Liga saudita, com 13 golos, atrás do português Cristiano Ronaldo (15), que foi titular no Al Nassr, tal como Otávio.



O Al Hilal, que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Ali Al Bulayhi em tempo de compensação, mantém-se como a única equipa invicta na competição e segue firme no topo da classificação, com 41 pontos, agora com mais sete do que o Al Nassr, segundo, com 34.