Jorge Mendes diz que Ronaldo não deve nada ao Fisco

Jorge Almeida - RTP 14 Jun, 2017, 09:48 / atualizado em 14 Jun, 2017, 09:49 | Futebol Internacional

É através de um comunicado da Gestifute, a empresa de Jorge Mendes, que o empresário desportivo apresenta a defesa de Cristiano Ronaldo.



O texto começa por esclarecer que o Ministério Público espanhol apresentou uma queixa contra o jogador e “não uma ação judicial, o que é substancialmente diferente”.



O Ministério Público de Madrid acusou o avançado português de ter, de forma “consciente”, criado uma sociedade para defraudar o fisco em relação aos valores dos direitos de imagem em 14,7 milhões de euros, através de quatro delitos contra os cofres do Estado, cometidos entre 2011 e 2014.



A empresa que gere a carreira do jogador nega “a existência de qualquer tipo de esquema fiscal”. Para dissipar as dúvidas é revelado que a sociedade Tollin é detida a cem por cento por Cristiano Ronaldo desde 2004.







Foi constituída quando o jogador chegou ao Manchester United e os seus lucros líquidos foram de 12.753.685,28 euros, que se distribuíram da seguinte forma:



• 1.159.472,65 euros, em 2004

• 556.571,69 euros, em 2005

• 1.477.602,17 euros, em 2006

• 2.205.285,55 euros, em 2007

• 2.769.165,02 euros, em 2008

• 4.585.588,20 euros, em 2009



Quando Cristiano Ronaldo assinou pelo Real Madrid em 2009 decide manter a mesma estrutura que utilizava em Inglaterra e que é usada por grande parte dos jogadores da Premier League.



O contrato com o clube espanhol é celebrado ao abrigo da lei dos impatriados pelo que só podem ser tributados os rendimentos imputáveis a Espanha.

CR7 seguiu o critério do Fisco inglês

É aqui que existe uma divergência entre as partes sobre o que deve ser declarado à autoridade tributária.



A Gestifute e os seus advogados consideram que “a ocultação que lhe é imputada, não ter comunicado ao Fisco espanhol todos os rendimentos obtidos pela cedência dos direitos de imagem, não é imputável ao jogador uma vez que a declaração de impatriados (Lei de Impatriados) não permite declarar os rendimentos obtidos fora de Espanha.



O avançado luso não ocultou nada e, de facto, declarou de forma voluntária os seus bens no estrangeiro através da apresentação do modelo oficial 720, apesar de não estar obrigado a fazê-lo”.

Rendimentos de direitos de imagem podem ser obtidos fora de Espanha

O atleta quantificou a parte imputável a Espanha seguindo o critério que estabeleceu a Inspeção Fiscal inglesa, que era mais favorável a Espanha.



Em conclusão, para a Gestifute: “poderá ser discutido o valor, mas é bem claro que Cristiano Ronaldo não tentou evadir impostos”.