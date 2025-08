Jorge Simão despedido do Olimpia Ljubljana menos de um mês depois da estreia

“O NK Olimpija Ljubljana comunica que Jorge Simão já não está no comando da equipa principal do NK Olimpija Ljubljana com efeitos imediatos”, indicou o emblema esloveno na sua página oficial na rede X.



Jorge Simão, de 48 anos, tinha iniciado funções no campeão esloveno em meados de junho e em sete jogos, o primeiro em 08 de julho, viu a equipa vencer menos de metade, com três vitórias, dois empates e duas derrotas, a última das quais no domingo.



A goleada de 5-0 sofrida em casa do NK Celje, em jogo da terceira jornada, foi o último jogo do técnico português pelos eslovenos.



Jorge Simão, que estava sem treinar desde maio de 2024, quando esteve à frente do Boavista, orientou equipas como o Santa Clara, Paços de Ferreira, Mouscron, Al-Fayha, Sporting de Braga e Desportivo de Chaves, entre outros.