Jorge Vilda tentou demover Hermoso de formalizar queixa

Jorge Vilda está a ser julgado num tribunal de San Fernando de Henares, na região de Madrid, por alegada coerção sobre Jenni Hermoso juntamente com Luis Rubiales, o ex-diretor da seleção masculina de Espanha Albert Luque e o ex-diretor de marketing da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Ruben Rivera.Luis Rubiales está também a ser julgado por agressão sexual por causa do beijo a Jenni Hermoso no Estádio de Sydney, em agosto de 2023, na cerimónia de entrega das medalhas às jogadoras espanholas, que acabavam de vencer o Mundial de futebol.", disse.