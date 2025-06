Jorginho e Sterling deixam Arsenal, Partey negoceia renovação do contrato

Jorginho, de 33 anos, ingressou nos ‘gunners’ na época 2022/23, enquanto Sterling, de 30 anos, esteve emprestado pelo Chelsea ao rival londrino durante a época 2024/25, na qual o Arsenal terminou no segundo lugar da Liga inglesa, atrás do Liverpool.



Além dos internacionais italiano e inglês, também o defesa escocês Kieran Tierney e o guarda-redes brasileiro Neto terminaram os contratos e vão deixar o Arsenal, integrando uma lista de dispensados que inclui jogadores da equipa masculina e feminina, recente vencedora da Liga dos Campeões.



O clube da capital inglesa confirmou ainda que “está a decorrer uma negociação” com o médio internacional ganês Thomas Partey, cujo contrato com os ‘gunners’ termina em 30 de junho de 2025, e que fornecerá mais informações “quando o processo estiver concluído”.