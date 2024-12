Jornal uruguaio considera Artur Jorge treinador do ano na América do Sul

O português Artur Jorge foi eleito melhor treinador da América do Sul em 2024 pelo El País, após ter conquistado o título brasileiro de futebol e a Taça Libertadores, no comando do Botafogo, anunciou hoje o jornal uruguaio.







Artur Jorge tornou-se o segundo técnico português (e o segundo não sul-americano) a ser distinguido pelo jornal uruguaio, depois de Abel Ferreira, que recebeu o prémio em 2021, depois de também ter vencido a Taça Libertadores, equivalente à Liga dos Campeões na Europa, como treinador do Palmeiras.O atual treinador do Al Rayyan, do Qatar, de 52 anos, competia na 39.ª edição do prémio com Lionel Scaloni, Gustavo Alfaro, selecionadores da Argentina e do Paraguai, respetivamente, Diego Aguirre, técnico do Peñarol, e Gustavo Costas, que orienta o Racing.O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou Artur Jorge, assinalando “o indiscutível mérito, que reflete a competência e qualidade do seu trabalho”, lembrando também a atribuição do prémio a Abel Ferreira, em 2021.