José Boto é o novo diretor desportivo do PAOK

Boto destacou-se no Benfica até ir trabalhar para a Ucrânia, para o Shakhtar Donetsk, em 2018, tendo agora, segundo revelaram os helénicos no seu sítio na internet, aceitado o desafio do PAOK e assinado por duas épocas e meia com o emblema de Salónica.