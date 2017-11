José Gomes antevê dificuldades frente à Arábia Saudita

Mário Aleixo - RTP 09 Nov, 2017, 12:27 / atualizado em 09 Nov, 2017, 12:27 | Futebol Internacional

José Gomes está na Arábia há quatro épocas onde representa o Al Tawoon mas com passagem anterior pelo Al Hilal.



A seleção saudita vai ao Mundial tal como Portugal e, para o treinador luso, desengane-se quem pensar que será um adversário fácil de bater.





A equipa nacional saudita vale sempre pelo coletivo mas, nesta entrevista à Antena 1, José Gomes destaca a qualidade de dois jogadores, Nauaf e Yaya, nomes a ter em conta.A seleção saudita apurou-se para o mundial sob o comando do holandês Bert Van Marjwick mas mudou o comando técnico. Desde setembro que o novo homem do leme é o argentino Edgardo Bauza e isso pode mudar a filosofia de jogo do adversário de Portugal, como reconheceu o técnico português.O antigo adjunto de FC Porto e Benfica revelou ainda que os jogadores da Arábia Saudita ficaram desapontados por não defrontar o melhor jogador do mundo.